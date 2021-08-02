سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أول تعليق سياسي على تحرك الكاظمي لاستضافة قمة إقليمية في بغداد

Category: سیاسة

Date: 2021-08-02T09:42:23+0000
أول تعليق سياسي على تحرك الكاظمي لاستضافة قمة إقليمية في بغداد

شفق نيوز/ علق تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، يوم الاثنين، على تحرك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على إقامة قمة إقليمية في العاصمة بغداد.

وقال القيادي في التيار رحيم العبودي، لوكالة شفق نيوز، إن "القوى السياسية والبرلمانية ترحب وتدعم بخطوات الحكومة العراقية لعقد هكذا مؤتمرات تهدف إلى الاستقرار في عموم المنطقة، خصوصاً ان بغداد قادرة ولها الامكانيات لتقريب وجهات النظر المختلفة الإقليمية والدولية".

وبين العبودي ان "العراق استطاع خلال الفترة الماضية من استعادة دوره القيادي والريادي في المنطقة والعالم وعقد هكذا مؤتمرات مهمة على المستوى الإقليمي والدولي، يؤكد عودة العراق الى وضعه الطبيعي في لعب دور الوساطة الناجحة لتهدئة القضايا على الساحة الإقليمية والدولية".

وقال مصدر سياسي لوكالة شفق نيوز، إن هذه القمة من المؤمل أن تشارك فيها الدول المحيطة بالعراق، بالإضافة إلى قطر والإمارات ومصر، على أن تعقد بعد منتصف الشهر الجاري.

وأضاف أن القمة تهدف الى تقريب وجهات النظر بين الدول المجتمعة كافة وعقد اتفاقات مشتركة بمختلف المجالات.

وكانت حكومة الكاظمي نجحت في حزيران يونيو الماضي في استضافة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني في العاصمة بغداد في قمة ثلاثية.

وتعمل حكومة الكاظمي منذ توليها السلطة قبل عام لإعادة علاقات العراق مع محيطه العربي والإقليمي، بعد توتر شهدته الحكومات السابقة.

related

لقاء مرتقب بين العامري وابرز مرشح لرئاسة الحكومة بتنسيق من الحكيم

Date: 2020-03-05 11:59:56
لقاء مرتقب بين العامري وابرز مرشح لرئاسة الحكومة بتنسيق من الحكيم

مصادر: الكاظمي يبرم اتفاقا "سرياً" مع مسؤولين إيرانيين يوقف "قصف" السفارة الأميركية في بغداد

Date: 2021-02-12 16:29:31
مصادر: الكاظمي يبرم اتفاقا "سرياً" مع مسؤولين إيرانيين يوقف "قصف" السفارة الأميركية في بغداد

الكاظمي يحذر: بناء الدولة لا يتم بقطع الطرق ولن نتهاون مع المتجاوزين

Date: 2021-02-08 19:40:50
الكاظمي يحذر: بناء الدولة لا يتم بقطع الطرق ولن نتهاون مع المتجاوزين

ثمانية وزراء في انتظار الإقالة.. القوى السياسية تعمل على تغيير نصف حكومة الكاظمي

Date: 2021-01-07 18:47:51
ثمانية وزراء في انتظار الإقالة.. القوى السياسية تعمل على تغيير نصف حكومة الكاظمي

بارزاني يهاتف الكاظمي لملاحقة المتورطين بحرق مقر "البارتي"

Date: 2020-10-17 13:16:37
بارزاني يهاتف الكاظمي لملاحقة المتورطين بحرق مقر "البارتي"

بعد هجوم العماليين.. بارزاني والكاظمي يتفقان على حماية الحدود

Date: 2021-06-05 20:19:58
بعد هجوم العماليين.. بارزاني والكاظمي يتفقان على حماية الحدود

الصدر يعلن دعماً لجولة الكاظمي الخليجية: خطوة نحو الطريق الصحيح

Date: 2021-04-04 16:53:26
الصدر يعلن دعماً لجولة الكاظمي الخليجية: خطوة نحو الطريق الصحيح

في خطوة أولى من نوعها.. الكاظمي يكلف جهاز مكافحة الإرهاب التصدي للفساد

Date: 2020-09-03 20:29:17
في خطوة أولى من نوعها.. الكاظمي يكلف جهاز مكافحة الإرهاب التصدي للفساد