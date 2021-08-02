أول تعليق سياسي على تحرك الكاظمي لاستضافة قمة إقليمية في بغداد

شفق نيوز/ علق تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، يوم الاثنين، على تحرك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على إقامة قمة إقليمية في العاصمة بغداد.

وقال القيادي في التيار رحيم العبودي، لوكالة شفق نيوز، إن "القوى السياسية والبرلمانية ترحب وتدعم بخطوات الحكومة العراقية لعقد هكذا مؤتمرات تهدف إلى الاستقرار في عموم المنطقة، خصوصاً ان بغداد قادرة ولها الامكانيات لتقريب وجهات النظر المختلفة الإقليمية والدولية".

وبين العبودي ان "العراق استطاع خلال الفترة الماضية من استعادة دوره القيادي والريادي في المنطقة والعالم وعقد هكذا مؤتمرات مهمة على المستوى الإقليمي والدولي، يؤكد عودة العراق الى وضعه الطبيعي في لعب دور الوساطة الناجحة لتهدئة القضايا على الساحة الإقليمية والدولية".

وقال مصدر سياسي لوكالة شفق نيوز، إن هذه القمة من المؤمل أن تشارك فيها الدول المحيطة بالعراق، بالإضافة إلى قطر والإمارات ومصر، على أن تعقد بعد منتصف الشهر الجاري.

وأضاف أن القمة تهدف الى تقريب وجهات النظر بين الدول المجتمعة كافة وعقد اتفاقات مشتركة بمختلف المجالات.

وكانت حكومة الكاظمي نجحت في حزيران يونيو الماضي في استضافة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني في العاصمة بغداد في قمة ثلاثية.

وتعمل حكومة الكاظمي منذ توليها السلطة قبل عام لإعادة علاقات العراق مع محيطه العربي والإقليمي، بعد توتر شهدته الحكومات السابقة.