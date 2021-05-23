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أول تعليق سياسي عراقي على تهديد الفصائل بالتصعيد العسكري ضد الامريكيين

Category: سیاسة

Date: 2021-05-23T09:31:03+0000
أول تعليق سياسي عراقي على تهديد الفصائل بالتصعيد العسكري ضد الامريكيين

شفق نيوز/ علق القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية العراقية أثيل النجيفي، اليوم الأحد، على تهديد الفصائل المسلحة (الشيعية) بتصعيد العمل العسكري ضد التواجد الامريكي في البلاد.

وقال النجيفي، لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمريكية لم يعد لها تأثير كبير في الساحة السياسية العراقية"، مشيراً إلى أن "المفاوضات بين بغداد وواشنطن ستأخذ حيزها".

وأوضح النجيفي، أن "القوات الامريكية ستنسحب من العراق اذا كان هذا الأمر يشكل مخاطر حقيقة عليهم"، مبيناً أنها "لا تريد المجازفة في وضع عراقي مضطرب".

وأضاف ان "تهديد الفصائل المسلحة بالتصعيد العسكري ضد التواجد الامريكي لن يؤثر على قضية اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة"، معتبراً أن "هذا التصعيد فيه نوع من الاحراج لحكومة مصطفى الكاظمي، ودفعها لقطع العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة الامريكية".

وتوعدت فصائل "المقاومة العراقية" يوم امس السبت، الولايات المتحدة بشن هجمات متصاعدة على قواتها في العراق لإجبارهم على الخروج من البلاد، وذلك وفق بيان صدر عن "تَنسيقيةُ المُقاومةِ العِراقيّة".

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