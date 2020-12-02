أول تعليق سياسي شيعي على دعوة الصدر لـ"ميثاق الشرف"

شفق نيوز/ علق تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، اليوم الأربعاء، على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والتي دعا فيها إلى الإسراع بترميم البيت الشيعي وتوقيع ميثاق شرف عقائدي وسياسي.

وقال القيادي في التحالف، النائب كريم عليوي، لوكالة شفق نيوز، إن "دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مرحب بها"، مؤكداً "سيكون هناك تأييداً ودعماً سياسياً وشعبياً لها، كونها تصب في خدمة العراق والعراقيين".

وبين عليوي، أن "العراق والعراقيين، يتعرضون الى مؤامرة مدعومة من الخارج، وينفذها عملاء في الداخل"، معتبراً أن "مواجهة هذه المؤامرة، تتطلب فعلاً، توحيد للقوى السياسية ذات التأثير البرلماني والشعبي".

وتوقع القيادي في تحالف الفتح، أن "تشهد الأيام المقبلة التوقيع على هذا الميثاق في ارض الواقع".

ودعا الصدر، في وقت سابق اليوم الأربعاء إلى الإسراع بترميم البيت الشيعي، وتوقيع ميثاق شرف عقائدي وسياسي، لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه في موقع تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز، إنه في خضم التعدي الواضح والواقع ضد الله ودينه ورسوله وأوليائه من قبل ثلة صبيان لا وعي لهم ولا ورع، تحاول من خلاله تشويه سمعة الثوار والإصلاح والدين والمذهب، مدعومة من قوى الشر الخارجية ومن بعض الشخصيات في الداخل.

وأضاف الصدر، أجد من المصلحة الملحة الإسراع بترميم البيت الشيعي من خلال اجتماعات مكثفة لكتابة ميثاق شرف عقائدي وآخر سياسي، وبمنهج إصلاحي وحدوي نزيه بلا فاسدين ولا تبعيين.