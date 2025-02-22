تعليق جديد من الحكومة العراقية حول موعد زيارة وزير الخارجية السوري لبغداد

شفق نيوز/ أكدت وزارة الخارجية العراقية، يوم السبت، توجيه الوزير فؤاد حسين دعوة رسمية الى نظيره السوري اسعد الشيباني لزيارة العاصمة بغداد من دون تحديد الموعد المقرر لها.

وقال وكيل وزارة الخارجية هشام العلوي في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، ان الحكومة العراقية انفتحت على الإدارة الانتقالية في سوريا، وحضر ممثلوها في اجتماعات باريس والرياض، مبينا أن هناك ترتيبا لحضور اجتماع في بروكسل.

وأشار إلى أن هناك دعوة من وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى نظيره السوري، مستدركا القول "لكن لم يتم الاتفاق بعدُ على موعد زيارة الشيباني إلى بغداد".

وتابع العلوي القول إن هناك مجموعة من الملفات ستتم مناقشتها خلال زيارة الشيباني إلى بغداد.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد ذكرت في وقت سابق من اليوم، أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني تلقى في وقت سابق دعوة رسمية من وزير الخارجية فؤاد حسين لزيارة العراق.

وأضافت أن الشيباني أبدى رغبته في تلبية الدعوة التي تأتي في إطار بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة التطورات الأمنية والسياسية الإقليمية، مؤكدة أنه من المقرر أن يتم تحديد موعد الزيارة بعد استكمال التنسيق اللازم بين الجانبين، بما يخدم المصالح المشتركة.

منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، دخلت العلاقات الرسمية بين بغداد ودمشق في حالة من الجمود، فلم تُسجَّل أي لقاءات أو زيارات رفيعة المستوى بين الجانبين على الصعيد الدبلوماسي أو السياسي، وحدها زيارة رئيس جهاز المخابرات العراقي، حميد الشطري، إلى دمشق مثّلت الاستثناء البارز.

ويغيب الموقف العراقي الرسمي من التحوّل السياسي في سوريا بشكل كامل، ورغم إعلان تنصيب أحمد الشرع رئيساً للمرحلة الانتقالية، لم يتفاعل العراق حتى اللحظة مع ذلك، حيث تُعلِّل بغداد الأمر بمراقبة الوضع عن كثب واتخاذ قرار لاحق بهذا الخصوص.

وقال المصدر السياسي السوري لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني سوف يأتي إلى العراق خلال الأسبوع المقبل، أما في ما يخص زيارة الشرع، فقد تمت دعوته، لكن لا يوجد أي موقف رسمي حتى هذه اللحظة".

وكان رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني، قال إنه لا يرغب في قدوم الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع إلى بغداد حتى لا يثير غضب أحد مكونات المجتمع العراقي.

إلى ذلك، وصف مصدر في الإطار التنسيقي، في حديث سابق لوكالة شفق نيوز، ما يروج له البعض من وجود حراك داخل الإطار التنسيقي، لرفض خطوات الحكومة إزاء دعوة رئيس سوريا الانتقالي أحمد الشرع لحضور القمة العربية في بغداد، بأنه "أمر غير صحيح، وما هي سوى محاولات للتشويش على الإطار التنسيقي إلى جانب إرباك عمل الحكومة".

وكان وزير الخارجية فؤاد حسين، أكد قبل أيام خلال مقابلة مع قناة "فرانس 24"، إنه "وجه دعوة رسمية لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لزيارة بغداد، وسيكون في العاصمة العراقية قريباً جداً"، مشيراً إلى أن "القمة التي سيحتضنها العراق في أيار/ مايو المقبل، ستشهد توجيه الدعوة لجميع قادة الدول العربية بمن فيهم الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع".

واستجابت الجامعة العربية لطلب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بعقد القمة العربية المقبلة في بغداد، والذي تقدم به خلال قمة الرياض في أيار/ مايو عام 2023.

وأعلن السوداني، أن بغداد ستستضيف القمة العربية الـ34 في 2025، بعد موافقة الجامعة العربية وتنازل سوريا عن استضافة الدورة المقبلة لصالح العراق.

جدير بالذكر أن سوريا تشهد تحركات دبلوماسية نشطة بعد سقوط نظام بشار الأسد، مع تدفق الوفود العربية والأجنبية إلى دمشق، والاتصالات التي يجريها مسؤولوها مع المحيط العربي.