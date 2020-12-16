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أول تعليق تركماني على شغل المكوّن وزارة دولة: إنها "بائسة"

Category: سیاسة

Date: 2020-12-16T08:14:19+0000
أول تعليق تركماني على شغل المكوّن وزارة دولة: إنها "بائسة"

شفق نيوز/ وصف القيادي التركماني محمد مهدي البياتي اليوم الاربعاء وزارة الدولة الممنوحة للمكون التركماني بأنها "بائسة" ولا تلائم استحقاقه السكاني والسياسي.

وقال البياتي لوكالة شفق نيوز" ان القوى السياسية تحاول ارضاء التركمان  بوزارة دولة "بائسة"لا يتجاوز ملاكها 15 شخصا رغم استحقاق المكون التركماني لوزارة او وزارتين وفقا للاستحقاقات السياسية والسكانية مبينا ان وزارة الدولة منحت لجهة سياسية معينة "الجبهة التركمانية" دون اي توافق او اتفاق بين المكونات والقوى التركمانية.

واضاف" اختيار ومنح الوزارة للتركمان يجب ان يخضع لاتفاق تام بين المكونات التركمانية وليس ارضاء جهة على حساب مكون كامل"

ولفت الى الى وجود مساعٍ خجولة لتوحيد التركمان خلال الانتخابات القادمة  التي ستغير مسار العراق بشكل عام مستدركاً" لا نرى في الافق اي بوادر ايجابية وجادة للوحدة التركمانية"

وصوت البرلمان العراقي، الثلاثاء، على منح الثقة للمرشحة التركمانية هيام نعمت محمود الحيدري كوزيرة دولة في حكومة مصطفى الكاظمي.

ولم يشغل التركمان حقائب وزارية في حكومتي حيدر العبادي (2014-2018) وعادل عبد المهدي (2018-2019).

ويقول التركمان إن الحكومات السابقة تجاهلت تمثيل التركمان في مجلس الوزراء، وتجاوزت على الاستحقاق القومي والانتخابي.

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