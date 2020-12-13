أول تعليق برلماني على مشاجرة نائبين بـ"العتاد الحي" في بغداد: إساءة لسمعة النواب

شفق نيوز/ علق النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، يوم الأحد، على حادثة مشاجرة نائبين بـ"العتاد الحي" في قضاء أبو غريب غربي العاصمة بغداد.

وقال المسعودي، لوكالة شفق نيوز، ان "هذه الحادثة اساءة واضحة لسمعة النواب ومجلس النواب بصورة عامة، ولهذا سيكون لرئاسة البرلمان واللجان المختصة، موقف بشأن هذه الحادثة، بالتحقيق ومحاسبة النواب".

وأضاف المسعودي؛ ان "الغريب ان النائبين كانا من الذين يدعون الى حصر السلاح بيد الدولة وفق القانون، وهما استخدمها السلاح خارج إطار القانون وبشكل مخالف قانونا وشرعا".

وبين ان "الضغوطات والمجاملات السياسية، ربما تكون حاضرة، لمنع اي تحقيق بهذا الموضوع او محاسبة النواب المتورطين بهذه الحادثة، لكن ايضا سيكون هناك ضغط لعدم ان تمر هذه الحادثة مرور الكرام دون اي محاسبة او تحقيق، فالسكوت عنها، يعني اساءة جديدة للسلطة التشريعية العليا في العراق".

وأفاد مصدر برلماني، يوم السبت (12 كانون الأول 2020)، باندلاع مشاجرة بين عضوين في مجلس النواب العراقي في أحد أحياء غربي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان شجارا مسلحا بالعتاد الحي، اندلع بين النائبين طلال الزوبعي وكريم أبو سودة أثناء تواجدهم في قضاء ابو غريب.

وبين المصدر؛ أن الشجار اندلع بينهما عندما كانا متواجدين في حملة لتبليط شوارع ابو غريب، الشجار المسلح دون أي إصابات.

واضاف، ان اطلاق الرصاص الحي أصاب المواطنين المتواجدين في المكان بالرعب والارتباك، مشيرا إلى فرارهم من موقع المشاجرة لتفادي الاصابة بطلقات نارية.