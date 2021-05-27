أول تعليق برلماني على مراقبة مجلس الأمن الدولي للانتخابات العراقية

شفق نيوز/ أكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، يوم الخميس، أن إرسال مجلس الأمن الدولي مراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات العراقية إجراء طبيعي، مشيرة إلى أن أغلب الكتل السياسية وافقت على ذلك.

وقال عضو اللجنة، عامر الفايز لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب على علم بقرار مجلس الأمن بإرسال مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة، كما أن غالبية الكتل السياسية وافقت على هذا الأمر".

وأضاف "الفريق سيصل العراق قبل موعد إجراء الانتخابات بقرابة عشرة أيام وسيتجول في المحافظات كافة ولا يقتصر تواجده على موقع انتخابي محدد، وسيذهب لمعظم المراكز الانتخابية"، مبيناً أن "عدد أفراد الفريق الأممي لا يتجاوز الـ100 مراقب".

وبين الفايز، أن "هذا الإجراء طبيعي ومتعارف عليه دوليا، وربما سيطلب العراق كذلك من دول العالم المساعدة في مراقبة انتخاباته المقبلة، كما فعلت سوريا بطلب فريق نيابي عراقي لمراقبة الانتخابات التي أجريت هناك مؤخرا، حيث ارسل مجلس النواب وفدا إلى سوريا".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجيّة العراقية أحمد الصحاف، قد ذكر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ في وقت سابق اليوم، أن مجلس الأمن اعتمد طلب الحكومة العراقيّة، في القرار المرقم 2576 بالإجماع، لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، لغاية 27 أيار 2022.

وأشار إلى أن القرار يتضمن عناصر قوية، تعتمد لأول مرة، لإرسال فريق أُممي لمراقبة الانتخابات في العراق (electoral monitoring).