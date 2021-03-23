أول ترحيب "سُنّي" على إلغاء انتخابات العراق في الخارج

شفق نيوز/ رحب القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية العراقية أثيل النجيفي، اليوم الثلاثاء، بقرار مفوضية الانتخابات بإلغاء انتخابات العراقيين في الخارج، فيما أكد أن القرار مهني.

وقال النجيفي، لوكالة شفق نيوز، ان "قرار مفوضية الانتخابات بإلغاء انتخابات العراقيين في الخارج، هو قرار مهني، فمع الدوائر المتعددة، يكون من المستحيل فتح هذا العدد من صناديق الاقتراع في السفارات والدولة المختلفة، ففي كل دول نحتاج الى فتح مئات الصناديق، وهذا الامر غير ممكن".

وبين انه "الكل يعلم أن كل الانتخابات التي جرت في السابق للعراقيين في الخارج كان يشوبها تزوير كبير وهناك عدد من النواب لم يصلوا الى البرلمان الا من خلال عمليات تزوير نتائج انتخابات الخارج، ولهذا قرار المفوضية، اليوم، مهني"، لافتا إلى أن "هذا القرار سوف يتضرر منه بعض النواب الذين بنوا فوزهم على أصوات الخارج".