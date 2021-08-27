أول ترحيب سياسي بعودة الصدر للانتخابات

شفق نيوز/ رحب ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، يوم الجمعة، بعودة التيار الصدري للمشاركة بالإنتخابات القادمة.

وقال الائتلاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "يرى بالعودة زخماً وطنياً باتجاه مشاركة شعبية واسعة بالإنتخابات".

ودعا ائتلاف النصرالشعب إلى "مشاركة إنتخابية واسعة لتمكين الإصلاح والتغيير"، مشددا على "ضرورة إلتزام المفوضية والقوى السياسية بإجراء إنتخابات نزيهة وفق معايير عادلة بعيداً عن توظيف إمكانات الدولة أو المال السياسي أو سياسة فرض الإرادات".

وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الجمعة خوضه للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل متراجعا عن موقفه السابق الذي قرر فيه مقاطعته إياها. وكان الصدر قد قرر في منتصف شهر تموز الماضي مقاطعته للانتخابات البرلمانية.