أول تحرك نيابي على "قنابل" رئيس النزاهة

شفق نيوز/ طالبت النائب عن الإطار التنسيقي، ابتسام الهلالي، يوم الأربعاء، رئاسة البرلمان العراقي، بعقد جلسة طارئة غداً الخميس، للوقوف على حقائق جديدة تحدث بها رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون بشأن سرقة القرن وملفات فساد أخرى.

وقالت الهلالي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "بعد حديث رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون في مؤتمر صحفي بشأن ملفات الفساد، أصبح الزاما على مجلس النواب عقد جلسة طارئه لمناقشة ما تحدث عنه حنون عبر وسائل الإعلام".

وأضافت أن "على رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي عقد جلسة طارئه يوم غد الخميس واستضافة القاضي حيدر حنون لمعرفة ما يحدث خلف الكواليس، لأن من المتوقع أن تكون هناك ضغوط كبيرة تمارس على هيئة النزاهة لإغلاق قضية نور زهير وصفقة القرن".

وأشارت الهلالي، إلى أن "رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون مطالب بالحضور إلى مجلس النواب وكشف كواليس الأحداث ومحاسبة جميع من تلطخت أيديهم بسرقة أموال الشعب العراقي، مهما كان موقعه ومنصبة في الحكومة والدولة العراقية".

وكان حنون، قد عبّر عن استيائه الشديد خلال مؤتمر صحفي عقده في اربيل، بوقت سابق من اليوم الأربعاء، خصص للكشف عن خفايا "سرقة القرن" التي هزّت الأوساط السياسية في البلاد.

وقد أبدى رئيس النزاهة، غضبه العارم بسبب ما وصفه باستضعاف الهيئة واختفاء ملفات من قضية المتهم نور زهير لدى القاضي ضياء جعفر، مؤكدًا أن هذه التطورات تشكل تحديًا كبيرًا لجهود مكافحة الفساد واستعادة أموال الدولة المنهوبة.

وأوضح حنون خلال المؤتمر، الذي حضره وكالة شفق نيوز، أن ملف نور زهير، الذي تم إحالته إلى محكمة الجنايات المركزية، يحتوي على 114 صكًا ماليًا، مشيرًا إلى أن القانون يقتضي فتح 114 قضية منفصلة، إلا أنه تم التعامل معها كقضية واحدة.

وأضاف حنون: "أريد من البرلمان أن يسألني لماذا تم فتح قضية واحدة فقط، رغم وجود جرائم أخرى لنور زهير، منها التلاعب بـ420 دونمًا من الأراضي في البصرة، والتي تم تسجيلها بأسماء وهمية"، مشيرا الى أن "هذه القضية تم نقلها إلى بغداد بناءً على قرار القاضي ضياء جعفر لفتة".