أول بيان لبعثة الأمم المتحدة بشأن مخالفات التصويت الخاص

شفق نيوز/ أصدرت بعثة الأمم المتحدة أول بيان يوم الجمعة بشأن مخالفات، مؤكدة عدم رصدها أياً منها لغاية الان.

ويأتي البيان في وقت يواصل فيه أفراد الأمن ونزلاء السجناء والنازحون الإدلاء بأصواتهم في الاقتراع الخاص قبل 48 ساعة من الاقتراع العام.

وقالت بعثة يونامي في بيان مقتضب اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "لم يتم تسجيل أي شكوى من مراقبي الأمم المتحدة تتعلق بمخالفات انتخابية في التصويت الخاص".

وانطلق التصويت الخاص لنحو 1.2 مليون ناخب من أفراد الأمن، ونزلاء السجون والنازحين بالمخيمات في عموم البلاد صباح الجمعة.

وفتحت مراكز الاقتراع المنتشرة في عموم البلاد أبوابها عند الساعة 7.00 بالتوقيت المحلي، أمام الناخبين وستغلق في تمام الساعة 18:00.

ووفق أرقام مفوضية الانتخابات العراقية، التي أعلنتها الخميس، فإن مليوناً و75 ألفاً و727 من أفراد الأمن، و120 ألفا و126 ناخبا من النازحين، و676 نزيلا في السجون سيدلون بأصواتهم، الجمعة، لانتخاب مرشحين للبرلمان.

ووفق أرقام مفوضية الانتخابات، فإن 3249 مرشحا يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، سيخوضون سباق الانتخابات للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان العراقي.