أول امرأة تشغل هذا المنصب.. حنان الفتلاوي نائباً لرئيس البرلمان العربي

شفق نيوز- القاهرة

انتخب البرلمان العربي، يوم الثلاثاء، عضو مجلس النواب العراقي، حنان الفتلاوي، نائباً رابعاً لرئيس البرلمان العربي، لتصبح أول امرأة تتبوأ هذا المنصب منذ تأسيس البرلمان عام 2012.

جاء ذلك خلال الانتخابات التي أجريت في الجلسة العامة المنعقدة بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

وذكرت الفتلاوي في تدوينة على "فيسبوك" تابعتها وكالة شفق نيوز: "انتخابي نائباً لرئيس البرلمان العربي بالأغلبية، وهي المرة الأولى لانتخاب امرأة نائباً لرئيس البرلمان العربي منذ أكثر من عشر سنوات".

وأضافت: "شكراً لزملائي النواب العرب لثقتهم، شكراً لرئيس البرلمان العراقي لدعمه ومساندته، شكراً لزملائي نواب البرلمان العربي من العراق، نسأل الله أن يوفقني لتمثيل بلدي خير تمثيل وخدمة شعوبنا العربية".

وبحسب بيان لمجلس النواب العراقي ورد لوكالة شفقق نيوز، فإن فوز النائبة الفتلاوي جاء بعد أداء متميز وعمل دؤوب قدمته في المجالين التشريعي والبرلماني على مدى دورتين متتاليتين في البرلمان العربي حيث نالت ثقة غالبية أعضاء البرلمان العربي، في خطوة تعكس مكانة العراق في المحافل العربية والدولية ومكانة الفتلاوي البرلمانية وتقديراً لاسهاماتها في تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك.

وتُعد حنان الفتلاوي، المولودة في بابل عام 1968، من أبرز الوجوه التشريعية في العراق؛ إذ بدأت مسيرتها النيابية بالانخراط في الجمعية الوطنية الانتقالية عام 2005 التي صاغت الدستور الجديد، وترأست حينها لجنة شؤون الأقاليم والمحافظات.

وتحولت الفتلاوي إلى ظاهرة انتخابية بارزة بعد تحطيمها الأرقام القياسية في انتخابات عام 2014 بحصدها أكثر من 90 ألف صوت في مسقط رأسها بابل، متفوقة على زعماء كتل سياسية من الرجال لتصبح المرأة الأكثر حصداً للأصوات في تاريخ البلاد.

وعلى الصعيد الحزبي، حققت ريادة سياسية بتأسيسها وتزعمها "حركة إرادة" عام 2015 كأول امرأة تقود حزباً ممثلاً في البرلمان، في حين تنشط حالياً كعنصر قيادي بارز ضمن ائتلاف الإعمار والتنمية النيابي.