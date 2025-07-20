أول اعتراض سياسي على إلغاء "حبر الاقتراع"

شفق نيوز- بغداد

عبرت جبهة تركمان العراق الموحد، يوم الاحد، عن رفضها لإلغاء الحبر المستخدم في يوم الاقتراع بالانتخابات، بسبب ما قالت انه سيساعد على "التزوير"، مطالبة باستثناء محافظة كركوك من هذا الإجراء.

وقالت الجبهة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قائمة جبهة تركمان العراق الموحد، تعرب عن استغرابها الشديد من القرار الصادر عن مجلس المفوضين والذي ينص على الغاء استخدام الحبر الانتخابي في العملية الانتخابية المقبلة".

وأضافت "ففي الوقت الذي كان الشعب العراقي والكتل السياسية تنتظر من المفوضية اتخاذ اي اجراء كفيل بتعزيز الثقة والشفافية في العملية الانتخابية فوجئنا ان مجلس المفوضين الغت الحبر المستخدم يوم التصويت مما يعيد الى الذاكرة عمليات التزوير والتصويت المتكرر في محافظه كركوك".

وطالبت بـ"استثناء محافظة كركوك من هذا الإجراء لتعزيز الثقة بالعملية الانتخابية وكذلك ضرورة تطبيق قرار المحكمة الأتحادية القاضي بتدقيق سجل الناخبين في كركوك وعدم التسويف في تطبيق هذه الإجراءات".

وكانت مفوضية الانتخابات، قررت اليوم الأحد، إلغاء حبر الاقتراع، الذي يستخدم في الانتخابات، وعللت قرارها بان البطاقات البايومترية أمنية جدا، وتمنع تكرار عملية التصويت.