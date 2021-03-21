"ولدت ميتة".. الغزي يتحدث عن خلية أزمة شكلها الكاظمي لإدارة ذي قار

شفق نيوز / أكد المرشح لمنصب محافظ ذي قار، نجم الغزي، يوم الأحد، أن خلية الأزمة المشكلة من قبل مجلس الوزراء لإدارة المحافظة، هي عبارة عن مقترح "ولد ميتاً".

وقال الغزي في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "خلية الأزمة التي أعلن عنها في مجلس الوزراء يوم أمس، من أجل إدارة المحافظة، هي عبارة عن مقترح، ولم يكن رسميا حتى الآن"، لافتًا إلى أنه "رفض أن يكون أحد أعضائها باي شكل من الأشكال".

وأوضح أن "مقترح الحكومة كان عبارة عن تأجيل وتسويف ومماطلة، وليس لغرض حل المشكلة التي تعاني منها ذي قار حاليا، ولن يصل مع الجماهير إلى اتفاق".

وأشار الغزي، إلى أن "الحل يكمن باختيار محافظ مستقل لفترة انتخابية محددة تقدر بــ(6) أشهر لحين وصول الانتخابات المقبلة وبعدها لكل حادث حديث".

وتابع "خلية الأزمة المقترحة كانت عبارة عن حلقة تقاسم سياسي جديدة، وكنتُ فيها أمثلُ طرف تشرين، لكنها فكرة ولدت ميتة".

ولفت الغزي، إلى "عدم وجود أي اختيار لمنصب المحافظ، في الوقت الحالي"، مؤكدا أن "ساحة الحبوبي رفعت اسمين جديدين لمنصب المحافظ، وحددت للحكومة المركزية اختيار أحدهم".