سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

وكالة شفق نيوز تستنكر بشدة بيان مكتب النجيفي

Category: سیاسة

Date: 2020-11-04T21:09:41+0000
وكالة شفق نيوز تستنكر بشدة بيان مكتب النجيفي

تستنكر وكالة شفق نيوز بشدة البيان الصادر عن مكتب رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية اسامة النجيفي، الذي زج اسم الوكالة بطريقة غير مهنية واتهامها بنشر خبر وصفه بالمفرك، ليتضح أن الخبر يعود لعام 2019، ومنشور على جميع المنصات الرسمية للسيد النجيفي، متوهماً أنه بتاريخ اليوم.

في وقت تسجل فيه وكالة شفق نيوز اعتراضها الشديد على ما ورد في البيان، تطالب بتقديم اعتذار رسمي فوري، كما تدعو مكتب السيد النجيفي أن يدقق بعض الشيء قبل إصدار بيان غير مدروس وزج اسم وكالة رصينة بهذه الطريقة.

ادناه الخبر المنشور على وكالة شفق نيوز بتاريخ 2019-11-15

النجيفي يكشف اتفاقا مع علاوي والعبادي ويقدم "خريطة" لحل الازمة في العراق


نص البيان رسمياً

related

أول مخالفة دستورية للكاظمي.. إزالة اللغة الكوردية من كتب مكتب رئيس الوزراء

Date: 2020-06-18 23:47:57
أول مخالفة دستورية للكاظمي.. إزالة اللغة الكوردية من كتب مكتب رئيس الوزراء

وصول قائمة المرشحين لحكومة الكاظمي إلى البرلمان

Date: 2020-05-05 20:10:08
وصول قائمة المرشحين لحكومة الكاظمي إلى البرلمان

ائتلاف المالكي يصعّد: لا موافقة على مرشح قبل التوافق عليه

Date: 2020-03-16 14:11:22
ائتلاف المالكي يصعّد: لا موافقة على مرشح قبل التوافق عليه

مفوضية الانتخابات تحدد آخر موعد لتسلم قوائم الاحزاب السياسية المسجلة

Date: 2019-08-08 13:10:18
مفوضية الانتخابات تحدد آخر موعد لتسلم قوائم الاحزاب السياسية المسجلة

الصدر يطالب باستقالة الحكومة العراقية "شلع قلع" ويدعو لانتخابات مبكرة

Date: 2019-10-04 21:50:16
الصدر يطالب باستقالة الحكومة العراقية "شلع قلع" ويدعو لانتخابات مبكرة

السوداني ينتقد تصريحاً لعلاوي: الجأ الى هذا الأمر للابتعاد عن الإملاءات والتهديد

Date: 2020-02-25 17:17:37
السوداني ينتقد تصريحاً لعلاوي: الجأ الى هذا الأمر للابتعاد عن الإملاءات والتهديد

عبد المهدي وبلاسخارت يبحثان سبل دعم الحكومة الجديدة

Date: 2020-02-04 18:35:19
عبد المهدي وبلاسخارت يبحثان سبل دعم الحكومة الجديدة

طالباني تكشف: لهذا السبب ذهب رئيس الجمهورية الى السليمانية

Date: 2019-12-29 07:35:31
طالباني تكشف: لهذا السبب ذهب رئيس الجمهورية الى السليمانية