وكالة شفق نيوز تستنكر بشدة بيان مكتب النجيفي

تستنكر وكالة شفق نيوز بشدة البيان الصادر عن مكتب رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية اسامة النجيفي، الذي زج اسم الوكالة بطريقة غير مهنية واتهامها بنشر خبر وصفه بالمفرك، ليتضح أن الخبر يعود لعام 2019، ومنشور على جميع المنصات الرسمية للسيد النجيفي، متوهماً أنه بتاريخ اليوم.

في وقت تسجل فيه وكالة شفق نيوز اعتراضها الشديد على ما ورد في البيان، تطالب بتقديم اعتذار رسمي فوري، كما تدعو مكتب السيد النجيفي أن يدقق بعض الشيء قبل إصدار بيان غير مدروس وزج اسم وكالة رصينة بهذه الطريقة.

ادناه الخبر المنشور على وكالة شفق نيوز بتاريخ 2019-11-15