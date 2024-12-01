وكالة: السوداني يتسلّم رسالتين من فلسطين إحداهما تتعلق بلاجئيها في العراق

شفق نيوز/ قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، يوم الأحد، إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تسلم من سفير دولة فلسطين لدى بغداد أحمد الرويضي رسالتين الأولى تضمنت شرحا للأوضاع والتحركات الفلسطينية، وتثمينا لدور العراق التاريخي في دعم القضية الفلسطينية.

وهذه الرسالة بعثها رئيس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى، إلى السوداني، حسبما ذكرته الوكالة.

وقالت "وفا" أيضا، إن الرويضي استعرض خلال لقائه السوداني أمس في العاصمة بغداد، "الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وما يتعرض له قطاع غزة من استمرار للعدوان الإسرائيلي ومنع إدخال المساعدات".

وأضافت أن السفير أحاط السوداني ايضا "بالتحركات السياسية الفلسطينية التي يقودها الرئيس محمود عباس مع الأطراف كافة لوقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، مثمنا ما يقدمه العراق الشقيق من دعم سياسي ومالي وإنساني لفلسطين وشعبها وقيادتها".

وتابعت الوكالة أن "الرويضي سلم رسالة أخرى لرئيس مجلس الوزراء العراقي حول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في العراق، الذين تستضيفهم العراق منذ العام 1948، حيث أبدى السوداني اهتمامه بتحسين ظروف إقامتهم ومتابعة احتياجاتهم كافة حتى العودة إلى فلسطين".

وكان مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد اعلن امس عن استقبال الأخير للسفير الفلسطيني حيث جرى بحث العلاقات الثنائية، واستعراض تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية التي تشهد حرباً "صهيونية إجرامية" منذ أكثر من سنة، تسببت بوقوع آلاف الشهداء والجرحى.

وجدد السوداني موقف العراق المبدئي والثابت من القضية الفلسطينية، وأكد ضرورة أن تتحمل المنظمات الدولية والدول الكبرى مسؤولياتها من أجل إنهاء معاناة المدنيين في غزّة.

وأشار إلى مواصلة العراق بذل كل الجهود وإسناد المساعي بهذا الشأن، والاستمرار بإرسال موادّ الإغاثة والمتطلبات الإنسانية لأهلنا في غزّة.