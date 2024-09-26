"وقف إطلاق النار في لبنان" على طاولة العراق وإيران

شفق نيوز/ شدد وزيرا خارجية العراق فؤاد حسين، ونظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الخميس، على ضرورة الإسراع في التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان، وسط تصعيد غير مسبوق تشهده المنطقة، تنذر باندلاع حرب إقليمية شاملة.

جاء ذلك، خلال لقاء جمع حسين وعراقجي، على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان، تم خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين العراق وإيران، وأهمية الزيارة الأخيرة للرئيس الإيراني والوفد المرافق له إلى بغداد، والتي مثلت محطة هامة لتعزيز التعاون بين البلدين.

كما استعرض الجانبان التطورات الأخيرة في المنطقة، وخاصة في لبنان، حيث تمت الإشارة إلى خطورة تلك التطورات وما قد تسببه من امتدادات على الساحة الإقليمية والدولية.

وأكد الوزيران، أن "العواقب الإنسانية والاقتصادية الكارثية، إلى جانب الآثار الأمنية المباشرة، تهدد الأمن والسلم الدوليين"، كما شددا على ضرورة "توحيد الجهود والمواقف، خصوصاً على المستوى الإسلامي، من أجل الضغط نحو التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان".

وتطرق حسين وعراقجي، إلى العجز وعدم الاستجابة الكافية من قبل الآليات الدولية المتخصصة في التعامل مع النزاعات المسلحة وأعمال العدوان، مؤكدين أهمية "قيام مجلس الأمن الدولي بمهامه في هذا الصدد".

وناقش وزير الخارجية العراقي مع نظيره الإيراني مقترح بغداد الذي تقدمت به للمجموعة العربية، والذي يدعو إلى عقد قمة عربية وإسلامية تهدف إلى حشد الدعم الدولي لوقف إطلاق النار في لبنان، وأكد أن العراق سيواصل متابعته لهذا المقترح في الأيام القادمة، لتحقيق انعقاد هذه القمة.