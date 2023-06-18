"وقعها مدير مكتب الكاظمي".. طعن لدى القضاء العراقي بإتفاقية مع الكويت (وثيقة)

شفق نيوز/ أعلنت كتلة نيابية، يوم الأحد، رفعها دعوى لدى القضاء العراقي للطعن في اتفاقية بحرية وقعها مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي مع الكويت.

وقال النائب سعود الساعدي رئيس كتلة حقوق النيابية، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "وفقا للصلاحيات التي منحها لنا الدستور والقانون وما يمليه علينا الضمير الوطني ومن أجل الحفاظ على السيادة العراقية، سجلنا اليوم طعناً أمام المحكمة الإتحادية العليا حول الأوامر الديوانية المرقمة 110 و 123 لسنة 2021 الخاصة بتشكيل لجان ترسيم الحدود البحرية العراقية الكويتية".

وعزا الأمر، إلى "مخالفتها الدستور العراقي والاتفاقيات والقوانين العراقية والقرارات الدولية".