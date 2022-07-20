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"وقاحة تركيا زادت ورد الخارجية هزيل".. الصدر يصعد بأربعة امور

Category: سیاسة

Date: 2022-07-20T15:05:04+0000
"وقاحة تركيا زادت ورد الخارجية هزيل".. الصدر يصعد بأربعة امور

شفق نيوز/ دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الأربعاء، الى التصعيد ضد تركيا من خلال أربعة امور أبرزها غلق المطارات والمعابر الحدودية.

وقال الصدر في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "تركيا زادت من وقاحتها ظنا منها أن العراق لا يستطيع الرد إلا بإدانة هزيلة من وزارة الخارجية مع الأسف الشديد".

ودعا الصدر الى "التصعيد" واقترح "تقليل التمثيل الدبلوماسي مع تركيا وغلق المطارات والمعابر البرية بين العراق وتركيا".

كما اقترح، "رفع شكوى لدى الأمم المتحدة بالطرق الرسمية وبأسرع وقت ممكن وإلغاء الإتفاقية الأمنية مع تركيا".

وتابع، "ما لم تتعهد بعدم قصف الأراضي العراقية إلا بعد إخبار الحكومة والاستعانة بها إذا كانت هناك تهديدات قرب حدودها، فالتعدي على محافظات الشمال والإقليم من الداخل والخارج ما عاد يحتمل".

وافاد مسؤول محلي، اليوم الأربعاء، بأن أكثر 30 سائحاً بينهم نساء وأطفال سقطوا بين قتيل وجريح بالقصف المدفعي التركي الذي استهدف مصيفا في إدارة منطقة "زاخو" المستقلة في إقليم كوردستان.

ودانت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، القصف المدفعي التركي الذي استهدف منتجعاً سياحياً في إدارة منطقة "زاخو" المستقلة في إقليم كوردستان، معلنة اتخاذ أعلى مستويات الرد الدبلوماسيّ.

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