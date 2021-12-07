وفود سياسية عراقية تقصد أربيل لبحث تشكيل الحكومة الجديدة

شفق نيوز/ أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم الثلاثاء أن وفوداً من القوى والأطراف السياسية ستزور أربيل عاصمة إقليم كوردستان للتباحث مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني حول آلية تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.

وأبلغ المتحدث باسم الحزب محمود محمد الصحفيين اليوم بأن، وفودا سابقة زارت اربيل واجتمعت مع الزعيم بارزاني كما زار وفد من كوردستان العاصمة بغداد، واليوم ستأتي وفود أخرى.

وأكد أنه ينبغي تشكيل حكومة بمشاركة الأطراف كافة، و يتعين الاتفاق على برنامج هذه التشكيلة لتكون أساساً يعمل وفقها مجلس الوزراء الجديد، مردفا بالقول إن هذا البرنامج بالنسبة لكوردستان فيه أولويات مهمة منها تطبيق الدستور كما هو موجود، وليس بشكل انتقائي، والبدء بحل الخلافات والقضايا العالقة منذ سنوات بين اربيل وبغداد.