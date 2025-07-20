وفد إيراني في بغداد لمراجعة العلاقات الثنائية مع العراق
شفق نيوز- طهران/بغداد
يزور وفد من أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، العراق، لتعزيز التعاون الأمني والسياسي، وستدور حول مراجعة الوضع الحالي للعلاقات بين البلدين.
وقال المتحدث باسم اللجنة، إبراهيم رضائي، لوكالة (إيرنا) الإيرانية، إن الوفد وصل إلى بغداد لمتابعة الاتفاقات السابقة بين الجانبين.
بحسب الوكالة، استقبل الوفد الإيراني في مطار بغداد المحمدي، رئيس لجنة الدفاع والأمن التابعة للبرلمان العراقي.
وقال رضائي إن الوفد الإيراني أشاد بـ"شهداء المقاومة، محيدا ذكرى الفريق قاسم سليماني والقائد العراقي أبو مهدي المهنديس".
وأشار إلى أن الوفد البرلماني الإيراني يعقد أيضا اجتماعا مع مسؤولين من سفارة طهران في مقر السفارة بالعاصمة بغداد".
وبحسب رضائي، فإن الوفد البرلماني سيعقد خلال زيارته اجتماعات ومناقشات مع رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني، والعديد من المسؤولين العراقيين الآخرين".