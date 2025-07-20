وفد إيراني في بغداد لمراجعة العلاقات الثنائية مع العراق

شفق نيوز- طهران/بغداد‎

يزور وفد من أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، العراق، لتعزيز التعاون الأمني والسياسي، ‎وستدور حول مراجعة الوضع الحالي للعلاقات بين البلدين.

‎وقال المتحدث باسم اللجنة، إبراهيم رضائي، لوكالة (إيرنا) الإيرانية، إن الوفد وصل إلى بغداد لمتابعة الاتفاقات السابقة بين الجانبين.

‎بحسب الوكالة، استقبل الوفد الإيراني في مطار بغداد المحمدي، رئيس لجنة الدفاع والأمن التابعة للبرلمان العراقي.

‎وقال رضائي إن الوفد الإيراني أشاد بـ"شهداء المقاومة، محيدا ذكرى الفريق قاسم سليماني والقائد العراقي أبو مهدي المهنديس".

‎وأشار إلى أن الوفد البرلماني الإيراني يعقد أيضا اجتماعا مع مسؤولين من سفارة طهران في مقر السفارة بالعاصمة بغداد".

‎وبحسب رضائي، فإن الوفد البرلماني سيعقد خلال زيارته اجتماعات ومناقشات مع رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني، والعديد من المسؤولين العراقيين الآخرين".