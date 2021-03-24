وفد وزاري عراقي يبحث في الأردن عقد القمة الثلاثية في بغداد

شفق نيوز/ بحث الوفد الوزاري العراقي الذي وصل العاصمة الاردنية عمان، صباح اليوم الاربعاء، عقد القمة الثلاثية في بغداد.

وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة استقبل وفد المجلس التنسيقي العراقي الأردني المصري بحضور الوفد الوزاري الأردني، وبحث الجانبان، التحضيرات الخاصة بعقد القمة الثلاثية التي ستجمع زعماء العراق والأردن ومصر في بغداد لاحقاً".

كما استعرض الوفدان، وفقا للبيان "أهم الملفات التي سيتم مناقشتها خلال جولة المباحثات الثنائية والثلاثية بين العراق والأردن ومصر".

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أعلن أمس الثلاثاء أن "القمة العراقية المصرية الأردنية ستعقد في بغداد"، بحضرو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله.