وفد نيابي عراقي يصل الى عمان

شفق نيوز/ وصل وفد نيابي عراقي، اليوم الاثنين، الى العاصمة الاردنية عمان لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.

وقالت رئاسة البرلمان العراقي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الوفد النيابي العراقي برئاسة محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب وصل، اليوم، إلى العاصمة الاردنية عمان تلبية لدعوة رسمية، حيث كان في استقباله النائب الأول لرئيس مجلس النواب الاردني احمد الخلايله.

وثمن المندلاوي، بحسب البيان، دور الاردن ووقوفه إلى جانب العراق في اصعب الظروف، خلال فترتي الحصار والحرب على الإرهاب، مؤكداً على أهمية تعزيز العلاقات لتحقيق مصالح الشعبين الصديقين.

بدوره اثنى الخلايله على الدور الكبير الذي يمارسه العراق على الصعيد العربي والاقليمي والدولي، مشيراً إلى ان هذا النجاح الدبلوماسي للعراق انعكس على الاوضاع في المنطقة واعاد للعراق ثقله ومكانته المعهودة.

ويضم الوفد العراقي كلاً من رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عباس الزاملي ، و عضو لجنة النزاهة النيابية خالد سليم .