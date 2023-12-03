وفد نيابي عراقي يصل الى طهران

شفق نيوز/ وصل وفد نيابي عراقي برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، يوم الأحد، الى العاصمة الإيرانية طهران.

وذكر مكتب المندلاوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الزيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية مقدمة من قبل مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، وتستمر لمدة يومين".

واشار الى ان "الوفد سيجري عدداً من اللقاءات مع عدد من المسؤولين الايرانيين، وسيركز خلال الزيارة على تعزيز التعاون لمواجهة التحديات القائمة ودعم التنسيق المشترك في المجالات التي تخدم الشعبين العراقي والإيراني".