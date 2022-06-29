وفد نيابي عراقي في اذربيجان لرفع مستوى التعاون الاقتصادي والثقافي

شفق نيوز/ اكد وفد نيابي عراقي، يوم الاربعاء، على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي وتبادل الزيارات مع أذربيجان، وتسهيل سمات الدخول بين البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الاخير ترأس وفداً نيابياً ضمن إلى جانبه النواب محمد الرميثي، وحامد أحمد القره غولي، وكريم شكور، والتقى بنظيره الأذربيجاني في العاصمة باكو، نائب رئيس المجلس الوطني الأذربيجاني عادل علييف، ورئيس لجنة الصداقة الأذربيجانية العراقية إلهام ممدوف.

وبين أن الجانبين بحثا رفع مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والتنسيق المشترك وتبادل الزيارات بين الجانبين.

وأشاد شاخوان عبد الله، بحسب البيان، بدور جمهورية أذربيجان واستمرار مساندتها للشعب العراقي في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار، وتقديم المساعدات في أوقات المحن لمحاربة الإرهاب وتجاوز أزمة جائحة كورونا.

وأشار إلى جهود اذربيجان الرامية لتطوير العلاقات الثنائية الدبلوماسية، ومواقفها الإيجابية الثابتة تجاه العراق، داعياً الجانب الأذربيجاني إلى تسهيل إجراءات سمات الدخول للوافدين العراقيين، لاسيما ان هناك رغبة لزيارة هذا البلد ومشتركات تاريخية وثقافية تربط بين الشعبين الصديقين.