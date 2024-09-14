وفد نيابي تزور إقليم كوردستان الأسبوع المقبل بشأن تسوية رواتب الموظفين

شفق نيوز/ كشف رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، يوم السبت، أن وفدا من اللجنة سيزور إقليم كوردستان الأسبوع المقبل للإطلاع على آخر التطورات بشأن توزيع المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم

وقال العطواني لوكالة شفق نيوز، ان اللجنة المالية النيابية ستتوجه الأسبوع المقبل إلى إقليم كوردستان في زيارة رسمية بشان الاطلاع على آخر المباحثات بين الحكومتين الاتحادية والاقليم وصرف رواتب موظفي كوردستان.

وأوضح أن الوفد سيطلع على ما تم الاتفاق عليه بين الحكومتين، وعلى التزامات حكومة اقليم كوردستان والضمانات التي قدمتها بمقابل ان تقوم الحكومة الاتحادية بصرف رواتب موظفي الاقليم.

وكان المجلس الاقتصادي التابع للحكومة الاتحادية قد زار في يوم الأحد الماضي، مدينة اربيل وبحث عدة مسائل مالية مع حكومة اقليم كوردستان ومنها تسوية مسألة الرواتب الشهرية للموظفين في الإقليم.

وكانت وزير المالية طيف سامي وهي احد اعضاء المجلس، أن الاجتماع المشترك بين وفد المجلس الوزاري للاقتصاد مع المجلس الاقتصادي لإقليم كوردستان ناقش الملفات المالية المشتركة، للوصول إلى حلول للقضايا المالية المتعلقة بين الطرفين.

وذكرت الوزير في حينها أن "المباحثات تدور في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، وتُعتبر الملفات المالية المشتركة مثل رواتب موظفي الإقليم وموازنة الإقليم والمنافذ الحدودية إلى جانب تنسيق السياسات الكمركية والضريبية من أهم القضايا التي تؤثر على استقرار الاقتصاد العراقي".

بينت وزير المالية، بحسب البيان، أن "المباحثات تمثل فرصة تاريخية لتحقيق المصالحة المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان"، مشددًا على "أهمية تعزيز التعاون المالي بين الطرفين والوصول إلى حلول مستدامة للقضايا المالية العالقة".

وأشارت إلى أنه "بالوقت ذاته إلى أن الاتفاق على آلية عادلة لتوزيع إيرادات النفط والمنافذ الحدودية سيساهم في تعزيز الثقة والاستقرار الاقتصادي في البلاد".