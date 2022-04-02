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وفد من الإطار برئاسة المالكي يبدأ جولة مباحثات مع قوى سياسية لايجاد مخرج لـ"الانسداد"

Category: سیاسة

Date: 2022-04-02T18:24:51+0000
وفد من الإطار برئاسة المالكي يبدأ جولة مباحثات مع قوى سياسية لايجاد مخرج لـ"الانسداد"

شفق نيوز/ بعد منح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مهلة قدرها أربعين يوماً للإطار التنسيقي شكّل الأخير وفدا يتزعمه أحد أبرز قادته ألا وهو زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي للتفاوض مع القوى السياسية بهدف اقناعها على التوصل إلى حل للأزمة التي تعصف بالبلاد والمضي في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة بمشاركة الكل دون إقصاء أي طرف.

وقال مصدر سياسي مطلع لوكالة شفق نيوز، إن وفد الاطار التنسيقي برئاسة نوري المالكي بدأ جولة من المباحثات مع مجموعة من القوى السياسية كل على انفراد بهدف الخروج من الانسداد السياسي الحاصل في العراق بعد الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في شهر تشرين الأول/أكتوبر في العام 2021.

وأوضح المصدر أن المباحثات تشمل الأطراف السياسية كافة باستثناء كتلة التيار الصدري الذي قرر زعيمها تعليق المفاوضات على تشكيل الحكومة ضمن المهلة المحددة.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أعلن أول امس الخميس، انسحابه والكتلة الصدرية من مفاوضات انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة المرتقبة، وفسح المجال أمام الإطار التنسيقي للتفاوض مع القوى السياسية في هذا الشأن وأمهلهم 40 يوماً.

وأعلن الإطار التنسيقي، أمس الجمعة، عن رؤيته لمعالجة الانسداد السياسي والتي ترتكز على عدة أسس سيقدم الإطار تفاصيلها في حواراته مع القوى السياسية، فيما دعا جميع المخلصين إلى "تحمل المسؤولية وعدم الإصرار على معادلة كسر الإرادات التي من شأنها أن تزيد المشهد تعقيداً بدون جدوى والمتضرر الوحيد منها هو الشعب العراقي.

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