وفد من النزاهة العراقية يصل إلى الإمارات لتسلم حمدية الجاف

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الأحد، أنَّ وفداً من دائرة الاسترداد فيها وصل لدولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة؛ لغرض استكمال الإجراءات القانونيَّة الأصوليَّة؛ تمهيداً لتسلُّم المدانين اللذينِ تمَّ إلقاء القبض عليهما في الأيام المنصرمة على الأراضي الإماراتيَّة بالطرق الدبلوماسيَّة.

و أكَّدت الهيئة في بيان اليوم، أنَّ الوفد حمل في جعبته الملفَّات الكاملة الخاصَّة بإدانة المُتَّهمينِ في قضايا فساد وهدر واختلاس الأموال العامَّة، من تهمٍ وتحقيقاتٍ وقراراتٍ قضائيَّةٍ خاصَّةٍ بالمدانين كلٍّ من المدير العام الأسبق للمصرف العراقي للتجارة (TBI)، (حمدية الجاف)، ومدير صحَّة بابل الأسبق.

وكانت الهيئة قد أعلنت في التاسع من شباط الجاري القبض على المدير الأسبق للمصـرف العـراقي للتجـارة على أراضي دولـة الإمارات العـربيَّة المُتَّحـدة؛ المدانة بإحداث ضرر بالمال العام أثناء تسنُّمها منصب المدير العام للمصرف العراقيِّ للتجارة (TBI) بلغ مقداره (1,116,024,788) مليار دولار أمريكي، و(90،786,020.500) مليار دينارٍ عراقيٍّ.

فيما كشفت في الثالث والعشرين من الشهر الجاري أيضاً أنَّ جهودها تكلَّلت بإلقاء القبض على المدير العام الأسبق لصحة لبابل، الـمدان بعدة قضايا، منـها: رفع فواتيـر صرف مستحقات الشركـة الأردنيَّة المُنفِّذة لمشـروع "الديلزة الدمويَّة" لأكثر من (6,000,000) ملايين دولار أمريكي؛ رغم تلكؤها في تنفيذ فقرات العقد، وقيامه بالمُوافقة على شراء أجهزة (CRRT) دون طلب احتياجٍ، خلافاً لبنود العقد، وغيرهما من القضايا المدان بها.