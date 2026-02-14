وفد من الكونغرس الأميركي يؤكد لنيجيرفان بارزاني دعم العراق وحماية كيان اقليم كوردستان

شفق نيوز- ميونخ

أكد وفد من الكونغرس الأميركي، يوم السبت، في لقاء مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، على دعم العراق وحماية كيان الإقليم الدستوري، مشدداً على أهمية كوردستان كعامل للاستقرار في المنطقة.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الإقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الرئيس نيجيرفان بارزاني، اجتمع ظهر اليوم، مع السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، ووفد مرافق له ضم عدداً من أعضاء الكونغرس، وذلك في إطار لقاءاته المتواصلة ضمن مؤتمر ميونخ للأمن".

ولفت إلى أنه "جرى خلال الاجتماع بحث علاقات الولايات المتحدة مع العراق وإقليم كوردستان، وسبل تطوير التعاون المشترك بينهما".

وجدد الرئيس نيجيرفان بارزاني شكر وتقدير إقليم كوردستان لـ"الدعم الأميركي المستمر ودعم الكونغرس للعراق وإقليم كوردستان".

من جانبه، أكد وفد الكونغرس الأميركي على "أهمية مكانة إقليم كوردستان كعامل للاستقرار في المنطقة"، معرباً عن دعمه للعراق وحماية كيان إقليم كوردستان، وحل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وأشار البيان إلى أن "الأوضاع في سوريا وحقوق الكورد فيها شكلت محوراً آخر للاجتماع، حيث شدد الرئيس نيجيرفان بارزاني ووفد الكونغرس على ضرورة حماية حقوق الكورد والمكونات كافة في الوقت الراهن وفي الدستور المستقبلي لسوريا الموحدة".

وفي ختام اللقاء، ناقش الجانبان آخر التطورات الأمنية ومخاطر الإرهاب في المنطقة.

في غضون ذلك اجتمع رئيس الاقليم، مع أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك في إطار جدول أعماله في مؤتمر ميونخ للأمن.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الاقليم، انه جرى خلال الاجتماع التباحث حول علاقات الاتحاد الأوروبي مع العراق وإقليم كوردستان، ومناقشة آخر المستجدات في المنطقة.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون المشترك، ولا سيما في المجالات التي تخدم الاستقرار والتنمية الاقتصادية.

كما تناول الاجتماع الأوضاع في سوريا وحقوق الكورد والمكونات في ذلك البلد، بالإضافة إلى مخاطر الإرهاب وآخر التطورات الإقليمية والتحديات التي تواجه عملية السلام في الشرق الأوسط.

من جانبها، جددت فون دير لاين دعم الاتحاد الأوروبي لأمن واستقرار إقليم كوردستان، وأثنت على جهود الرئيس نيجيرفان بارزاني ودور إقليم كوردستان كـ عامل مهم للاستقرار في المنطقة.

وعلى هامش مؤتمر ميونخ للأمن أيضاً، اجتمع رئيس اقليم كوردستان مع نيلس شميد، وزير الدولة لشؤون الدفاع في وزارة الدفاع الاتحادية الألمانية.

وبحث الجانبان علاقات ألمانيا مع العراق وإقليم كوردستان وسبل تطوير التعاون المشترك بينهما.

أعرب الرئيس نيجيرفان بارزاني عن شكر وتقدير إقليم كوردستان للدعم الألماني المستمر في المجالات كافة.

من جانبه، أكد شميد أن بلاده ستواصل دعم العراق وإقليم كوردستان من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شكلت آخر التطورات الأمنية في المنطقة ومخاطر الإرهاب محوراً آخر للاجتماع.