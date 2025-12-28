وفد من الديمقراطي الكوردستاني يتوجه لبغداد غداً بشأن رئاسة مجلس النواب

شفق نيوز- بغداد

كشف الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مساء اليوم الأحد، أن وفداً من مكتبه السياسي سيتوجه إلى بغداد غداً الاثنين للتباحث بشأن مرشح الحزب لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، وإعلان موقفهم من التصويت على المرشح لمنصب رئيس مجلس النواب.

وقال عضو الحزب وفا محمد لوكالة شفق نيوز، إن "وفد الحزب الديمقراطي سيجتمع مع أعضاء كتلة الحزب في البرلمان ببغداد لإبلاغهم بالمرشح لمنصب النائب الثاني الذي هو من حصته، وكذلك من سيكون رئيس الكتلة البرلمانية للحزب".

وأضاف أن "الاجتماع سيتضمن أيضاً إبلاغ كتلة الحزب الديمقراطي بموقف الحزب من التصويت لمرشح رئيس مجلس النواب في حال تقديم أكثر من شخصية للمنصب".

ووفق التقاليد السياسية بعد 2003، يكون منصل رئيس مجلس النواب من حصة المكون السني، والنائب الأول للشيعة، والنائب الثاني للكورد، وهو منصب من حصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

ومساء اليوم الأحد، أعلن القيادي في المجلس السياسي الوطني، خميس الخنجر، ترشيح النائب الفائز، هيبت الحلبوسي، لرئاسة البرلمان العراقي.

وقال الخنجر، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع التكميلي الذي عقد قبل قليلة وتابعته وكالة شفق نيوز، إنه "بعد اجتماع ومداولات التي تمثل الأغلبية في المجلس السياسي الوطني، قررنا في حزب تقدم والسيادة والحسم والجماهير الوطني، ترشيح هيبت الحلبوسي لرئاسة البرلمان"، داعياً قادة المكونات السياسية إلى "مراعاة هذا القرار الذي يمثل الأغلبية السنية".

في المقابل، كشف مصدر قيادي في المجلس السياسي الوطني "السني"، عن كواليس ترشيح هيبت الحلبوسي، لمنصب رئاسة مجلس النواب.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، إلى جانب تحالف السيادة، وكذلك تحالف الحسم بزعامة وزير الدفاع الحالي ثابت العباسي، وتحالف الجماهير الوطني بزعامة النائب أحمد الجبوري (أبو مازن)، رشحوا هيبت الحلبوسي".

وأضاف المصدر، أن تحالف العزم، من جهته، رشّح زعيمه مثنى السامرائي للمنافسة على المنصب ذاته، عقب إخفاق المجلس السياسي الجامع للقوى السنية في التوصل إلى مرشح توافقي واحد.

وفي تصريح سابق لوكالة شفق نيوز، كشف مصدر قيادي في المجلس السياسي الجامع للقوى السنية، عن "تعثر" مفاوضات قادة المجلس باعتماد مرشح واحد لرئاسة مجلس النواب، والخروج بمرشحين اثنين للمنصب.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي بدورته السادسة، يوم غد الاثنين في الساعة الـ12 ظهراً، جلسته الأولى والتي تتضمن فقرتين على جدول أعماله.