وفد من البرلمان العراقي يزور كوردستان للاطلاع على أضرار العمليات العسكرية التركية

شفق نيوز/ اعلن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية سكفان سندي، يوم الاربعاء، عن زيارة مرتقبة تجريها اللجنة الى المناطق الحدودية مع تركيا للاطلاع على الاوضاع هناك.

وقال سندي لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة الامن والدفاع ستزور قريبا المناطق الحدودية للتحقيق في العمليات التركية داخل الاراضي العراقية والاشتباكات مع عناصر حزب العمال الكوردستاني المتواجدين على الاراضي العراقية باقليم كوردستان، اضافة الى الاضرار التي لحقت بالقرى والمدنيين".

وبين ان "وفد اللجنة يضم خمسة أعضاء وسيكون برئاستي، وسنرفع تقريراً الى مجلس النواب حول الموضوع".

يذكر ان اكثر من 200 قرية شمالي محافظة دهوك في اقليم كوردستان، اخليت من ساكنيها جراء الصراع العسكري بين الجيش التركي وعناصر حزب العمال الكوردستاني، اضافة الى تدمير الالاف من الدوانم الزراعية وحرق الغابات في المناطق الحدودية.