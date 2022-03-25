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وفد من الاتحاد الوطني برئاسة بافل طالباني يصل الى بغداد

Category: سیاسة

Date: 2022-03-25T12:08:03+0000
وفد من الاتحاد الوطني برئاسة بافل طالباني يصل الى بغداد

شفق نيوز/ وصل بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم الجمعة على رأس وفد رفيع المستوى من حزبه إلى العاصمة بغداد للبدء بسلسلة لقاءات واجتماعات حول الوضع السياسي في العراق.

وقال مصدر فضل عدم الكشف عن نفسه لوكالة شفق نيوز أن اليوم الجمعة وصل بافيل طالباني مع وفد من اعضاء المكتب السياسي والمجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني إلى بغداد وذلك لمناقشة مسائل تتعلق بجلسة يوم غد السبت الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية .

واضاف المصدر أنه من المقرر ان يلتقي طالباني بقيادات الإطار التنسيقي بغية توحيد موقفهم حول قضية رئاسة الجمهورية.

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