وفد أممي يبارك فوز العراق بخليجي 25 ويبدي استعداداً لدعم جهود مواجهة الفساد

شفق نيوز/ قدمت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، اليوم الأحد، التهنئة الى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بمناسبة فوز العراق ببطولة خليجي 25، فيما ابدت الاستعداد لدعم جهود مواجهة الفساد.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الاخيــر استقبل، مساء اليوم، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام السيدة روزماري ديكارلو والوفد المرافق لها.

وأعرب رئيس الوزراء خلال اللقاء عن تطلع الحكومة العراقية إلى المزيد من التعاون المثمر مع برامج الأمم المتحدة العاملة، تأكيداً لنهج العراق الراسخ في تدعيم الاستقرار محلياً وإقليمياً.

من جانبها أشارت ديكارلو إلى أهمية العراق ودوره الفاعل في المنطقة، وأوضحت استعداد المنظمة الأممية تقديم الدعم في مختلف المجالات، لاسيما في ملفات مكافحة الفساد ومواجهة التغيرات المناخية.

كما قدّمت وكيلة الأمين العام، التهنئة لرئيس مجلس الوزراء بفوز العراق ببطولة خليجي 25، ونجاحه المشهود في التنظيم، وفق البيان.