وفد أمريكي يزور بغداد لبحث جملة ملفات.. الانسحاب على الطاولة

شفق نيوز- بغداد

يعتزم وفد أمريكي رفيع المستوى، زيارة العاصمة العراقية بغداد، خلال الأيام القليلة القادمة، لمناقشة جملة من الملفات مع المسؤولين العراقيين.

وبحسب مصدر مطلع، تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن الوفد سيبحث ملف الانسحاب الأمريكي من قواعده الرئيسة في العراق وتداعيات ذلك، بالإضافة الى ملف اقتصادي وآخر يتعلق بالطاقة".

كما من المقرر أن يزور الوفد الأمريكي إقليم كوردستان أيضاً - وفق المصدر- لمناقشة ملفات عدة من بينها تداعيات الأحداث الأخيرة في السليمانية.

وتشهد العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق، حالة جمود دبلوماسي، منذ تسلم دونالد ترامب المنصب، إذ اقتصر التواصل واللقاءات على القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، ستيفن فاغن، واتصال وحيد تلقاه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من وزير الخارجية ماركو روبيو.

ويأتي ذلك، في وقت انطلقت فيه أولى مراحل انسحاب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من العراق، حيث خرج رتل عسكري أمريكي بالفعل من قاعدة "عين الأسد" باتجاه سوريا الاثنين الماضي.

ويشمل الجدول انسحاب قوات التحالف الدولي من قاعدة "عين الأسد" وبغداد بنهاية أيلول/سبتمبر 2025، مع نقل جزء منها إلى أربيل والكويت، فيما سينخفض عدد القوات تدريجياً من نحو 2000 إلى أقل من 500 جندي في أربيل.