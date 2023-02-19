وفد كويتي يزور العراق لترسيم الحدود البحرية بين البلدين

شفق نيوز/ قال وزير الخارجية الشيخ سالم العبد الله، إن الكويت والعراق سيعقدان جولة من المحادثات القانونية والفنية، اليوم الأحد، في إطار سعيهما لإنهاء مسألة ترسيم الحدود البحرية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير الخارجية قوله، إن الجانبين سيجريان محادثات، معرباً عن أمله في إحراز تقدم.

وأضاف الأمر يمثل أولوية قصوى بالنسبة لحكومتي ونحن نعمل مع العراق لوضع اللمسات الأخيرة على ترسيم تلك الحدود البحرية.

تم ترسيم الحدود البرية بين البلدين من قبل الأمم المتحدة في العام 1993 بعد غزو العراق للكويت ، لكنها لم تغطي طول حدودهما البحرية ، وترك هذا الأمر لمنتجي النفط لحلها.