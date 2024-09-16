وفد كوردي يصل إلى بغداد لمناقشة ملف الرواتب والمتقاعدين

شفق نيوز/ أفاد مراسلنا، بأن وفدًا كورديًا من وزارة المالية في إقليم كوردستان قد وصل إلى بغداد اليوم الاثنين.

وأوضح مراسل وكالة شفق نيوز، أن الوفد، الذي يتألف من مسؤولين من المالية الكوردستانية، سيعقد اجتماعات مع الجهات المعنية في وزارة المالية الاتحادية.

وأشار إلى أن المحادثات ستركز على قضايا تتعلق برواتب الموظفين والمتقاعدين، بالإضافة إلى مناقشة تطبيق قانون التقاعد الاتحادي.

وقبل يومين، أبلغ رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي عطوان العطواني، وكالة شفق نيوز، بأن وفدا من اللجنة سيزور إقليم كوردستان الأسبوع المقبل للإطلاع على آخر التطورات بشأن توزيع المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم

وكان المجلس الاقتصادي التابع للحكومة الاتحادية قد زار يوم الأحد من الأسبوع الماضي، مدينة اربيل وبحث عدة مسائل مالية مع حكومة اقليم كوردستان ومنها تسوية مسألة الرواتب الشهرية للموظفين في الإقليم.

وكانت وزير المالية طيف سامي وهي احد اعضاء المجلس، أن الاجتماع المشترك بين وفد المجلس الوزاري للاقتصاد مع المجلس الاقتصادي لإقليم كوردستان ناقش الملفات المالية المشتركة، للوصول إلى حلول للقضايا المالية المتعلقة بين الطرفين.

وذكرت الوزير في حينها أن "المباحثات تدور في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، وتُعتبر الملفات المالية المشتركة مثل رواتب موظفي الإقليم وموازنة الإقليم والمنافذ الحدودية إلى جانب تنسيق السياسات الكمركية والضريبية من أهم القضايا التي تؤثر على استقرار الاقتصاد العراقي".

وبينت وزير المالية، بحسب البيان، أن "المباحثات تمثل فرصة تاريخية لتحقيق المصالحة المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان"، مشددًا على "أهمية تعزيز التعاون المالي بين الطرفين والوصول إلى حلول مستدامة للقضايا المالية العالقة".

وأشارت إلى أنه "بالوقت ذاته إلى أن الاتفاق على آلية عادلة لتوزيع إيرادات النفط والمنافذ الحدودية سيساهم في تعزيز الثقة والاستقرار الاقتصادي في البلاد".