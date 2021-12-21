وفد كوردي يتوجه الى بغداد لخوض مباحثات تشكيل الحكومة

شفق نيوز/ كشف الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الثلاثاء، عن توجه وفد كوردي إلى العاصمة الاتحادية بغداد الاسبوع المقبل، للقاء الكتل السياسية والتباحث بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال عضو الاتحاد جمال شكر لوكالة شفق نيوز، إن "هناك تحركاً لتشكيل وفد عالي المستوى من الاتحاد الوطني الكوردستاني، والحزب الديمقراطي الكوردستاني للذهاب إلى بغداد برؤية واحدة بشان الاستحقاق الكوردي في المرحلة المقبلة"، مبيناً أنه "من المؤمل أن يتوجه الوفد إلى بغداد الاسبوع المقبل للقاء جميع الكتل السياسية والتباحث بشان تشكيل الحكومة المقبلة".

وأعلن نائب رئيس برلمان اقليم كوردستان، هيمن هورامي، أمس الاثنين، عن تشكيل القوى الكوردية أربع لجان للتباحث مع الكتل السياسية في بغداد بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال هورامي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، وحضرته وكالة شفق نيوز، ان "القوى الكوردية اتفقت فيما بينها على ان يكون هناك نوع من التفاهم حول كيفية المباحثات مع بغداد بشأن الحكومة المقبلة".

واشار الى ان "القوى الكوردية قررت تشكيل أربع لجان، بينها لجنة لاعداد ورقة مشتركة للبرنامج الحكومي ولجنة للمناصب التي هي من حصة الكورد".