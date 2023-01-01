وفد كوردي إلى بغداد مرة أخرى لاتفاق جديد

شفق نيوز/ من المقرر أن يزور وفد من حكومة إقليم كوردستان، العاصمة الاتحادية بغداد مرة أخرى للتوصل إلى اتفاق جديد مع حكومة المركز.

ذكر ذلك مصدر مطلع مسؤول لوكالة شفق نيوز، مبيناً أن وفد حكومة إقليم كوردستان سيزور بغداد في الأيام القليلة المقبلة لمناقشة قانون الموازنة وحصة الإقليم وحقوق الإقليم في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني .

واضاف المصدر، ان الوفد يضم وزراء المالية والموارد الطبيعية والتخطيط وسكرتير مجلس الوزراء ورئيس ديوان مجلس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة.

وفي العاشر من كانون الأول الماضي، وصل وفد حكومة الإقليم إلى بغداد وبحث مع الحكومة الاتحادية ملف الموازنة والنفط والملفات العالقة الاخرى.

وضم وفد الإقليم التفاوضي حينها، برئاسة وزير المالية أوات شيخ جناب، وعضوية كل من: وزير الثروات الطبيعية وكالة كمال محمد، ورئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أوميد صباح، ورئيس ممثلية حكومة الإقليم في بغداد والمتحدث باسم حكومة الإقليم، بالإضافة الى عدد من المستشارين في وزارة الثروات الطبيعية.

وبحسب بيان رسمي اتحادي، فقد جرى خلال ذلك اللقاء بحث سبل تفعيل اللجان المشتركة، المرتبطة بلجنة التفاوض الرئيسة التي تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء، لإيجاد حلول واقعية للمسائل العالقة بين المركز والإقليم خصوصاً ما يتعلق بملف إدارة الثروة النفطية .