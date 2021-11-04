وفد كوردي برئاسة زيباري في بغداد "لتهدئة الاوضاع"

شفق نيوز/ كشف الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الخميس، عن ارسال وفد كوردي برئاسة هوشيار زيباري إلى العاصمة بغداد لتهدئة الاوضاع والتحاور بين الاحزاب السياسية تمهيداً لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقالت عضو الحزب والنائب السابق بالبرلمان ميادة النجار لوكالة شفق نيوز، إن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني شكل لجنة برئاسة هوشيار زيباري، والتي بدورها عقدت لقاءات مع الاحزاب الكوردستانية للتفاهم وتقريب وجهات النظر، والتأكيد على وحدة الصف الكوردي".

وأضافت النجار، أن "زيارة الوفد الكوردي إلى بغداد، تأتي للتفاهم والتحاور وتقريب وجهات النظر بين الاحزاب السياسية".

وتابعت النجار، أن "اللجنة الكوردية ستلتقي الاحزاب الشيعية والسنية في بغداد، وستعمل على تهدئة الاوضاع تمهيدا لتشكيل الحكومة المقبلة".

وبحسب مسؤولين كورد، فأن القوى الكوردية تنتظر لملمة شتات نظيرتها الشيعية والتوافق بين هذه القوى لتسمية مرشح لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة، للدخول بمفاوضات تشكيل تلك الحكومة وتوزيع حقائبها وفقا للعرف السياسي والاستحقاق الانتخابي.