وفد كوردستان يجتمع مع الخزعلي والمالكي يعلن دعماً

شفق نيوز/ اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني والوفد المرافق له في بغداد، مساء اليوم الخميس، مع الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي.

جرى في الاجتماع، التأكيد على أهمية حل القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، بما يضمن تأمين الحقوق الدستورية والمالية للإقليم وفقاً للدستور.

كما اجتمع الوفد الذي يزور بغداد مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وأكد رئيس الحكومة خلال الاجتماع، أن عدم إرسال الحقوق المالية للإقليم جعل متقاضي الرواتب يواجهون ظروفاً صعبة، مشيراً إلى أن رواتب الإقليم لم تُرسل منذ ثلاثة أشهر، على عكس باقي مناطق العراق حيث تُصرف الرواتب شهرياً دون تأخير، كما طلب من رئيس ائتلاف دولة القانون الدعم والتعاون بهذا الصدد.

من جانبه، أبدى رئيس ائتلاف دولة القانون استعداده للدعم والتعاون فيما يتعلق بمسألة إرسال الحقوق المالية لاقليم كوردستان.