وفد كوردستان يجتمع بالاعضاء الكورد في المالية البرلمانية لمناقشة الموازنة

شفق نيوز/ يعقد وفد حكومة اقليم كوردستان الى حكومة بغداد، يوم الاثنين، اجتماعا مع ممثلي الكتل الكوردستانية في اللجنة المالية البرلمانية.

وأبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز؛ أن الوفد الكوردي برئاسة قوباد طالباني سيعقد اجتماعا مساء اليوم الاثنين، مع ممثلي الكتل الكوردستاني باللجنة المالية النيابية.

واضاف المصدر؛ أن الاجتماع سيعقد برئاسة طالباني لمناقشة حصة الاقليم وتسليم الايرادات المالية الى المركز وتثبيت ذلك بقانون الموازنة.

ولفت المصدر إلى أنه بعد انتهاء من الاجتماع سيلتقي طالباني قيادات وروساء الكتل السياسية لحسم حصة الاقليم بالموازنة.