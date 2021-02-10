وفد إقليم كوردستان يصل إلى بغداد لحسم أزمة الموازنة

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع بوصول وفد إقليم كوردستان يوم الأربعاء إلى بغداد من أجل حسم الخلافات بشأن حصة الإقليم في الموازنة المالية الاتحادية للعام الجاري.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "وفد حكومة إقليم كوردستان وصل إلى بغداد لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق مع اللجنة المالية النيابية والحكومة الاتحادية بشأن حصة الإقليم في الموازنة".

ويصل الوفد بعد ساعات قليلة من رفض رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الاستجابة لمطالب قوى شيعية بتسليم ملف النفط إلى الحكومة الاتحادية.

وقال بارزاني في مؤتمر صحفي بأربيل، إن هذا الأمر يخالف الدستور ويخرق حقوق إقليم كوردستان، مشيرا إلى أن الإقليم سيعتمد على إيراداته المالية، رغم قلتها، في حال لم تتوصل إلى اتفاق مع بغداد، على غرار السنوات الماضية.

واتهم بارزاني، كتلا سياسية، باستخدام هذا الملف للمزايدة السياسية والدعاية للانتخابات البرلمانية المبكرة المقبلة، لكنه أكد التزام حكومته بالاتفاق المبرم مع بغداد بشأن الموازنة.

وفي ديسمبر الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق بشأن الموازنة المالية، ينص على تسليم الإقليم كمية 250 ألف برميل نفط يوميا، ونصف إيرادات المعابر الحدودية وغيرها إلى الحكومة الاتحادية، مقابل حصة في الموازنة تبلغ 12.6 في المئة.

وجرى تضمين الاتفاق في مشروع الموازنة، إلا أن كتلا سياسية شيعية ترفض الاتفاق، وهو ما يعيق تمريره في البرلمان.