وفد إقليم كوردستان يجتمع مع العامري

شفق نيوز/ اجتمع الوفد المفاوض لحكومة إقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني في بغداد، يوم الاثنين، مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري.

وكان وفد الإقليم قد وصل إلى بغداد مساء الأحد لخوض جولة جديدة من المباحثات مع الكتل البرلمانية بشأن حصة إقليم كوردستان في الموازنة المالية الاتحادية للعام الجاري.

وأفاد بيان صادر عن حكومة الإقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، بأن الجانبين تباحث حول آخر المستجدات السياسية في العراق، كما جرى التأكيد على أهمية التوصل الى حلول جذرية للمشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.

وسلط الاجتماع الضوء على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2021، كذلك تم التشديد على ضرورة أن يتوافق مشروع القانون مع الدستور والقوانين النافذة وبما يضمن حقوق الجميع، وفق البيان.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق بشأن الموازنة المالية، ينص على تسليم الإقليم كمية 250 ألف برميل نفط يوميا، ونصف إيرادات المعابر الحدودية وغيرها إلى الحكومة الاتحادية، مقابل حصة في الموازنة تبلغ 12.6 في المئة.

وجرى تضمين الاتفاق في مشروع الموازنة، إلا أن كتلا سياسية في البرلمان ترفض الاتفاق، وهو ما يعيق تمريره في البرلمان.