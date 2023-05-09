وفد قضائي عراقي رفيع يرأسه زيدان يصل إلى طهران

شفق نيوز/ وصل إلى العاصمة طهران رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، صباح اليوم الثلاثاء، رفقة الوفد المرافق له تلبية لدعوة رسمية من رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني اجأي.

وذكر بيان صادر عن القضاء العراقي، أن الوفد المرافق لرئيس المجلس السادة ضم كلا من: رئيس المحكمة الاتحادية جاسم محمد عبود، ونائبي رئيس محكمة التمييز الاتحادية كاظم عباس وحسن فؤاد، ورئيس الادعاء العام نجم عبدالله ورئيس هيئة الاشراف القضائي ليث جبر، وعددمن المشرفين القضائيين ومدير عام دائرة الحراسات القضائية العامة.

وكان في استقبال الوفد كلاً من صارمي رئيس الهيئة الرئاسية في سلطات القضاء وغريب ابادي نائب رئيس القوة القضائية في إيران رئيس لجنة حقوق الإنسان ونائب المدعي العام في ايران موسوي وسفير جمهورية العراق في طهران نصير عبد المحسن وعدد من موظفي السفارة العراقية.