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وفد عسكري رفيع من الدفاع العراقية يصل الى اربيل.. صور

Category: سیاسة

Date: 2021-10-26T11:47:28+0000
وفد عسكري رفيع من الدفاع العراقية يصل الى اربيل.. صور

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الثلاثاء، وصول وفد عسكري رفيع الى مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز،  إن "الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة يرافقه معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية ومدير الأستخبارات العسكرية وعدد من كبار القادة الأمنيين إلى محافظة أربيل وصلوا، اليوم، الى مدينة اربيل".

وأوضح البيان، أن الوفد سيعقد اجتماعاً موسعاً مع رئاسة أركان البيشمرگة للتعاون المشترك بين القطعات الأمنية الاتحادية وقوات حرس الاقليم والبيشمركة وتبادل المعلومات الإستخبارية وبحث التنسيق المشترك حول عمليات محاربة تنظيم داعش الأرهابي وأحكام السيطرة على مناطق الاهتمام المشترك  ومتابعة القضايا المتعلقه بين الجانبين.

 

 

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