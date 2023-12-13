وفد عراقي ينسحب من مؤتمر للأمم المتحدة عند إلقاء ممثل إسرائيل كلمته

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأربعاء، انسحاب وفدها من قاعة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عند إلقاء ممثل إسرائيل كلمته، مشيرة إلى أن الانسحاب جاء بتوجيه من رئيس الحكومة وتضامناً مع الشعب الفلسطيني.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الوفد العراقي المشارك في الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقيَّةِ الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد في مدينة اتلانتا الأمريكية قد انسحب أثناء إلقاء ممثل إسرائيل كلمته في المؤتمر.

وبحسب البيان، فإن القاضي حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّةِ ممثل العراق في الاتفاقيَّةِ انسحب من قاعة المؤتمر أثناء إلقاء ممثل الكيان الصهيوني كلمته، موضحاً أن ذلك جاء حسب توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وأضاف البيان، أن خطوة الوفد العراقي هذه؛ تأتي تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وتنديداً بالجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحقه والمذابح التي يقترفها هذا الكيان الغاصب بحق النساء والأطفال في غزة.

ووفق البيان، فإن حنون كان قد طالب يوم أمس الثلاثاء في كلمته في المؤتمر بالوقف الفوري للحرب على غزَّةَ وإدخال المُساعدات الإنسانيَّةِ بدونِ تأخير، مشدداً على مساءلة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعيَّة وجرائم الحرب فيها؛ وفقاً لقواعد العدالة الدولية، داعياً إلى إنصاف الشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطين العربيَّة على كامل أراضيها المُغتصبة، وعاصمتها القدس الشريف.