وفد عراقي يبحث في مقر الناتو تعزيز برامج التعليم الدفاعي

شفق نيوز/ اعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" عبر موقعه الإلكتروني، مساء الأربعاء، أن ممثلين عن 8 مؤسسات للتعليم العسكري في العراق، قاموا بزيارة مقر الحلف في بروكسل، يومي 12 و13 كانون الأول الجاري، وذلك في اطار مراجعة سنوية لبرامجهم المتعلقة بالتعليم العسكري التي تندرج في سياق "برنامج تعزيز التعليم الدفاعي" (DEEP) التابع للحلف.

وذكر الحلف في تقرير له، ترجمته وكالة شفق نيوز، ان الوفد العراقي كان برئاسة الفريق الركن عقيل مصطفى مهدي الرماح، وهو رئيس جامعة الدفاع العراقية للدراسات العسكرية.

واضاف ان مساعد الأمين العام لعمليات حلف الناتو توم جوفوس، رحب بالفريق الركن العراقي، واكد على اهمية الشراكة التي تحقق منفعة متبادلة بين العراق وحلف الناتو، وعلى اهمية مواصلة التعاون لتعزيز قوات الامن العراقية.

واوضح التقرير ان الوفد العراقي الزائر تبادل وجهات النظر مع أعضاء الفريق الدولي التابع للحلف وبعثة الناتو في العراق ومع خبراء متخصصين من الدول الحليفة.

وتابع انه جرى تقييم التقدم الذي تم إحرازه في تحقيق الأهداف المتعلقة بالتعليم العسكري التي تم تحديدها في العام 2022. كما جرى استعراض الأنشطة التي تم القيام بها في هذا المجال في العام 2023 ، وتم الاتفاق على تطوير الأهداف للعام 2024 وفيما بعده.

ونقل التقرير عن الفريق الركن عقيل تأكيده على أهمية إجراء هذا التقييم بشكل منتظم، مضيفا ان "برنامج تعزيز التعليم الدفاعي" الخاص بالناتو، يمثل شريكا فعالا وموثوقا في دعم جامعة الدفاع العراقية بهدف تحقيق المزيد من التحسين والتطوير.