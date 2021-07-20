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وفد عراقي "مفاوض" يصل واشنطن تمهيداً لزيارة الكاظميّ

Category: سیاسة

Date: 2021-07-20T15:22:42+0000
وفد عراقي "مفاوض" يصل واشنطن تمهيداً لزيارة الكاظميّ

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الثلاثاء، عن وصول الوفد "المفاوض" الى العاصمة الامريكية واشطن تمهيداً للحوار الاستراتيجي الذي سيقوده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن وزير الخارجيّة فؤاد حسين وصل اليوم، إلى واشنطن على رأس الوفد المُفاوِض لعقد جولة الحوار الستراتيجيّ الرابعة المُزمع إجراؤها يوم الاثنين الموافق 23 تموز 2021 بين العراق والولايات المتحدة الأميركيّة.

وأوضح بيان الخارجية، أن الوزير حسين سيرأس الوفد العراقيّ في هذه الجولة التفاوضيّة، بينما سيكون على رأس الوفد الأميركيّ وزير الخارجيّة أنتوني بلينكن.

وأشار البيان إلى أن جولة المُفاوضات هذه تأتي تمهيداً للحوار الذي سيقوده رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عن الجانب العراقي، وعن الجانب الأميركي الرئيس جو بايدن.

ويستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في 26 تموز/يوليو بالعاصمة الأميركية واشنطن، حسب ما أعلن البيت الأبيض الجمعة الماضي.

وستتيح هذه الزيارة "تأكيد الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين، وفق بيان للبيت الأبيض.

وأشارت الرئاسة الأميركية إلى أنّ بايدن "يتطلع أيضًا إلى تعزيز التعاون الثنائي مع العراق في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية" وخصوصا "الجهود المشتركة لضمان الهزيمة الدائمة" لتنظيم داعش.

ويُفترض أن يؤدّي الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن إلى وضع جدول زمني لانسحاب التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم داعش.

وما يزال هناك نحو 3500 جندي أجنبي على الأراضي العراقيّة، بينهم 2500 أميركي، لكنّ إتمام عمليّة انسحابهم قد يستغرق سنوات.

واستهدف نحو خمسين هجوماً صاروخيّاً أو بطائرات مسيّرة المصالح الأميركيّة في العراق منذ بداية العام. وتُنسب هذه الهجمات التي لم تتبنّها أيّ جهة إلى الحشد الشعبي وهو تحالف من فصائل موالية لإيران مندمجة في القوات الحكومية العراقية.

 

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