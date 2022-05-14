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وفد عراقي رفيع المستوى يتوجه إلى الإمارات لتقديم التعازي

Category: سیاسة

Date: 2022-05-14T09:45:07+0000
وفد عراقي رفيع المستوى يتوجه إلى الإمارات لتقديم التعازي

شفق نيوز / يتوجه وفد عراقي رفيع المستوى، يوم السبت، إلى الإمارات لتقديم التعازي بوفاة رئيسها خليفة بن زايد آل نهيان، الذي رحل عن عمر ناهز 73 عاماً.

وذكر مصدر حكومي مطلع، لوكالة شفق نيوز، أن "من المرجح أن يرأس رئيس الجمهورية برهم صالح، الوفد، وربما يشارك رئيس آخر من الرئاسات الثلاث في هذه الزيارة".

في المقابل، أعربت وزارة الخارجية العراقية، في بيان لها ورد للوكالة، عن "حُزْنها وأسفها لتلقي نبأُ وفاةِ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي عُرف بحكمته وعطائه في سبيل وطنه والأُمتين العربيَّة والإسلاميَّة"، مؤكدة أنها "شاطرت عائلته الحزن، وأبلغتهم دعواتها الصادقة له بالرحمة".

وفي وقت سابق من اليوم، انتخب المجلس الأعلى للاتحاد في الإمارات، محمد بن زايد رئيساً جديداً للبلاد، خلفا لأخيه "غير الشقيق" الشيخ خليفة بن زايد، الذي توفي أمس الجمعة.

ولم يتم الإعلان بعد، عن الرجل الذي سيخلف محمد بن زايد، في منصب ولي عهد أبو ظبي، وسط تكهنات حول احتمالية اختيار نجله خالد، وتفضيله على عدد من أشقائه المرشحين.

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