وفد سعودي يصل إلى العاصمة بغداد

شفق نيوز/ وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، يوم الاثنين، وفد من المملكة العربية السعودية.

وأبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز؛ أن وفدا سعوديا وصل بغداد صباح اليوم من أجل عقد اجتماعات اللجنة التنسيقية العراقية - السعودية.

ومن المقرر أن يعقد الوفد مع الجانب العراقي، مباحثات اقتصادية وتجارية ثنائية، سيكون على جدول أعمالها تفقد موقع الملعب الذي أهدته الرياض للجمهور الرياضي في العراق.

في غضون ذلك، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أنه "سيعقد على هامش الزيارة ملتقى رجال الأعمال العراقي – السعودي"، مبينة أن "اللجنة المختصة ستجري دراسة موقع انشاء المدينة الرياضية المهداة من السعودية".

وكان مصدر حكومي، افاد أمس الأحد، بأن وفداً سعودياً رفيع المستوى سيصل العاصمة بغداد يوم غد، لمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة مع الجانب العراقي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الوفد يترأسه وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، وسيلتقي مع الرئاسات العراقية الثلاث.

يشار الى ان العلاقات العراقية السعودية شهدت تحسناً كبيراً في الآونة الأخيرة، وجرى توقيع عدة مذكرات تفاهم بين الجانبين في مختلف المجالات السياسيّة والأمنيّة والعسكريّة والاقتصادية والاستثمارية.